Milano 12:02
51.973 -1,22%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 12:02
10.711 -1,04%
Francoforte 12:02
25.969 -1,10%

Londra: seduta molto difficile per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta molto difficile per Endeavour Mining
Scende sul mercato l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che soffre con un calo del 4,56%.
Condividi
```