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New York: brusca correzione per Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Lumentum Holdings
Scende sul mercato la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che soffre con un calo del 4,77%.
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