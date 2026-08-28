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New York: in perdita Paypal

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Paypal
Ribasso per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che passa di mano in perdita dell'11,33%.
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