New York: Paypal si muove verso il basso
(Teleborsa) - A picco la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che presenta un pessimo -11,34%.
La tendenza ad una settimana di Paypal è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Paypal. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 55,16 USD. Primo supporto visto a 53,23. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 51,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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