New York: Paypal si muove verso il basso

(Teleborsa) - A picco la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili , che presenta un pessimo -11,34%.



La tendenza ad una settimana di Paypal è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Paypal . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 55,16 USD. Primo supporto visto a 53,23. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 51,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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