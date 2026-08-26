Invito all'acquisto per Paypal
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Bene la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, tra i componenti del Nasdaq 100, con un rialzo dello 0,96%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 62,27 USD, con stop loss individuato a quota 59,09 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```