New York: scambi al rialzo per Alphabet

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding statunitense a cui fa capo Google , che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.



Il movimento di Alphabet , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario tecnico di Alphabet mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 342,2 USD con area di resistenza individuata a quota 350,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 337,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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