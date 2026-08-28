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New York: scambi al rialzo per Alphabet

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Alphabet
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.

Il movimento di Alphabet, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario tecnico di Alphabet mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 342,2 USD con area di resistenza individuata a quota 350,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 337,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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