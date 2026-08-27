Milano 17:35
52.265 -1,17%
Nasdaq 18:04
29.557 +1,14%
Dow Jones 18:04
53.617 +0,29%
Londra 17:35
10.793 -0,79%
Francoforte 17:37
26.367 +0,31%

New York: amplia l'ascesa Synopsys

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Synopsys
Effervescente il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,49%.
Condividi
```