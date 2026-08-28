Pesante sul mercato di New York Synopsys
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che soffre con un calo del 4,81%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Synopsys mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,19%, rispetto a +0,85% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'esame di breve periodo di Synopsys classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 456,4 USD e primo supporto individuato a 434,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 478,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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