Pesante sul mercato di New York Synopsys

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori , che soffre con un calo del 4,81%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Synopsys mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,19%, rispetto a +0,85% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'esame di breve periodo di Synopsys classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 456,4 USD e primo supporto individuato a 434,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 478,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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