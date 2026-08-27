Synopsys, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,35%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Synopsys rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Synopsys classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 471,6 USD e primo supporto individuato a 428,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 514,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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