Orientamento rialzista per Microsoft

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Prepotente rialzo per il colosso informatico americano , parte del Dow Jones , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,75% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 505,1 USD, Microsoft è molto appetibile con stop loss impostato a quota 462,4 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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