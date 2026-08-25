Milano 16:25
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Dow Jones 16:25
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Londra 16:25
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Francoforte 16:25
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Parigi: brillante l'andamento di Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Legrand
Apprezzabile rialzo per il Gruppo industriale francese, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.
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