Parigi: balza in avanti LVMH
(Teleborsa) - Balza in avanti la holding francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di LVMH evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale del lusso rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di LVMH mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 452 Euro con area di resistenza individuata a quota 458,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 447,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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