Milano 14:21
52.720 +0,87%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 14:21
10.808 +0,14%
Francoforte 14:21
26.517 +0,57%

Parigi: andamento sostenuto per LVMH

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per LVMH
Avanza la holding francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.
Condividi
```