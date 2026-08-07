Milano 7-ago
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Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano avanza in maniera frazionale, arrivando a 54.162,18 punti.
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