Milano 12:41
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Prezzi consumo Francia (MoM) in agosto

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Prezzi consumo Francia (MoM) in agosto
Francia, Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: di Pexels da Pixabay)
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