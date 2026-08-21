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Fiducia imprese Francia (MoM) in agosto

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Fiducia imprese Francia (MoM) in agosto
Francia, Fiducia imprese in agosto su base mensile (MoM) 103 punti, in aumento rispetto al precedente 101 punti (la previsione era 101 punti).

(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
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