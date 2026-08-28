Milano 12:42
52.725 +0,88%
Nasdaq 27-ago
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Dow Jones 27-ago
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Londra 12:42
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Spagna, Prezzi consumo (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Spagna, Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,6%).
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