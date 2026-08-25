Milano 17:35
52.720 +0,34%
Nasdaq 21:31
29.151 +0,44%
Dow Jones 21:31
53.566 +0,28%
Londra 17:35
10.886 +0,29%
Francoforte 17:35
26.266 +0,61%

Fiducia consumatori Francia (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia consumatori Francia (MoM) in agosto
Francia, Fiducia consumatori in agosto su base mensile (MoM) 86 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 87 punti).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Condividi
```