Terre rare, Sunrise Energy Metals vola in Borsa dopo finanziamento da Dipartimento della Guerra USA

400 milioni di dollari per miniera di scandio in Australia

(Teleborsa) - Le azioni della società australiana Sunrise Energy Metals hanno registrato un'impennata fino al 29% lunedì, chiudendo a 18,49 AUD (+16,1%), dopo che l'azienda si è assicurata un investimento di 400 milioni di dollari in finanziamenti a lungo termine dagli Stati Uniti per sostenere lo sviluppo della prima miniera primaria di scandio al mondo.



L'annuncio è arrivato venerdì dal Dipartimento USA della Guerra che ha spiegato che il suo Office of Strategic Capital (OSC) ha concesso un prestito condizionato a Sunrise per supportare i piani dell'azienda di sviluppare una catena del valore completa per lo scandio, a partire dalle attività minerarie primarie presso il progetto Syerston nel Nuovo Galles del Sud, che vanta un giacimento di scandio ad alto tenore.



Il Dipartimento ha precisato che la produzione di Sunrise supporterà direttamente le capacità belliche nei settori aerospaziale e della difesa, nonché settori economici strategicamente importanti come i data center, i semiconduttori e il settore automobilistico.



Lo scandio è un metallo presente in bassa concentrazione nella crosta terrestre e attualmente viene estratto come sottoprodotto di altri processi industriali o di estrazione di risorse. "Non esiste a livello globale una fonte primaria di scandio proveniente da miniere e i concorrenti stranieri dominano il mercato, detenendo circa l'80% della produzione mineraria mondiale e quasi il 100% della lavorazione dello scandio", ha aggiunto il Dipartimento.











(Foto: Dominik Vanyi su Unsplash)

Condividi

```