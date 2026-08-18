Milano 15:17
53.312 -0,51%
Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:17
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Francoforte 15:17
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Londra: andamento negativo per Polar Capital Technology Trust

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Polar Capital Technology Trust
Retrocede il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, con un ribasso dell'1,97%.
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