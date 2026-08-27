Londra: scambi al rialzo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Avanza il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,31%, rispetto a +0,74% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di medio periodo di Polar Capital Technology Trust ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6,592 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6,691, mentre il primo supporto è stimato a 6,492.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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