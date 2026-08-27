Londra: scambi al rialzo per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Avanza il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,31%, rispetto a +0,74% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico di medio periodo di Polar Capital Technology Trust ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6,592 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6,691, mentre il primo supporto è stimato a 6,492.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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