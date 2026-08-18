Londra: calo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Sottotono il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che passa di mano con un calo dell'1,97%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Polar Capital Technology Trust mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6,767 sterline. Rischio di discesa fino a 6,702 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6,832.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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