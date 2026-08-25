Londra: scambi al rialzo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , con una variazione percentuale del 2,65%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Polar Capital Technology Trust , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Polar Capital Technology Trust mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,333 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,434. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,265.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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