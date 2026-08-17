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Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,13%

Il Dow Jones prende il via a 53.663,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,13%
Discesa moderata per l'indice del principale listino USA, in calo dello 0,13%, dopo un'apertura a 53.663,11.
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