Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:21
29.347 -0,29%
Dow Jones 18:21
53.211 -0,65%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,2%

SSE a 3.944,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,2%
Indice SSE -0,2% a quota 3.944,46 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```