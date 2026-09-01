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/ Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,9%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,9%
SSE a 3.987,56 punti
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01 settembre 2026 - 07.08
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