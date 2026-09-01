Milano 11:50
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Dow Jones 31-ago
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Londra 11:50
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,9%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,9%
Indice SSE +0,9% a quota 3.987,56 all'apertura pomeridiana.
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