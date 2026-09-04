Milano 3-set
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Nasdaq 3-set
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Dow Jones 3-set
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Londra 3-set
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Francoforte 3-set
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,37%

SSE a 3.955,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,37%
Indice SSE +0,37% a quota 3.955,85 all'apertura pomeridiana.
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