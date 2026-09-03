Milano
2-set
51.792
0,00%
Nasdaq
2-set
29.143
+0,23%
Dow Jones
2-set
53.062
+0,56%
Londra
2-set
10.756
0,00%
Francoforte
2-set
25.839
0,00%
Giovedì 3 Settembre 2026, ore 08.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,55%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,55%
SSE a 3.958,19 punti
In breve
,
Finanza
03 settembre 2026 - 07.08
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Indice SSE -0,55% a quota 3.958,19 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,74%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,2%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,7%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,84%
Argomenti trattati
SSE
(464)
Titoli e Indici
SSE
-1,95%
Altre notizie
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,2%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,51%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,74%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,71%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,63%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,01%
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto