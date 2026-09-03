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Dow Jones 2-set
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Londra 2-set
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,55%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,55%
Indice SSE -0,55% a quota 3.958,19 all'apertura pomeridiana.
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