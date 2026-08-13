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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks
Performance positiva per l'indice bancario europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,08% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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