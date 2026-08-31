Francoforte: scambi al rialzo per Continental

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , con una variazione percentuale del 2,00%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Continental evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di pneumatici rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Continental ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 71,97 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 73,63, mentre il primo supporto è stimato a 70,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```