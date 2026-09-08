Francoforte: in calo Continental

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , con una flessione del 2,02%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Continental evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di pneumatici rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Continental mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 71,65 Euro. Rischio di discesa fino a 70,45 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 72,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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