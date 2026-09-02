Francoforte: scambi negativi per Continental

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , in flessione del 2,65% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Continental evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di pneumatici rispetto all'indice.





Tecnicamente, Continental è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 69,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 71,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```