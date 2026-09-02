Francoforte: scambi negativi per Continental
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, in flessione del 2,65% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Continental evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di pneumatici rispetto all'indice.
Tecnicamente, Continental è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 69,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 71,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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