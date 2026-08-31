La Banca d'Inghilterra lancia allarme: nuovi modelli AI minacciano stabilità finanziaria globale

Il warning del governatore Andrew Bailey

(Teleborsa) - Secondo il governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, la crescente minaccia rappresentata dai modelli avanzati di intelligenza artificiale potrebbe innescare una correzione disordinata nei mercati finanziari globali.



In una lettera indirizzata ai ministri delle finanze e ai governatori delle banche centrali del G20, ospitato dagli Usa in Nord Carolina, Bailey ha affermato che l'emergere dei cosiddetti "modelli di intelligenza artificiale di frontiera" sta mostrando "un'autonomia e capacità di risoluzione dei problemi sempre più sofisticate, nonché capacità di minaccia".



Scrivendo in qualità di presidente del Financial Stability Board, un organismo internazionale che coordina le politiche e formula raccomandazioni alle autorità nazionali, Bailey ha identificato il potenziale impatto dell'IA di frontiera – ovvero i modelli di IA più avanzati – sul rischio informatico come "la preoccupazione più immediata" per il sistema finanziario.



"L'IA di frontiera potrebbe essere in grado di alterare in modo sostanziale la velocità, la portata e l'economia del rischio informatico, il che potrebbe minare la fiducia del mercato a livello di sistema, soprattutto a causa dell'elevata concentrazione di fornitori di servizi terzi", ha affermato il governatore, evidenziando anche che "molte giurisdizioni non dispongono di protocolli adeguati per gestire lo sviluppo, il rilascio e l'implementazione di modelli di IA di frontiera avanzati, aumentando i rischi per il settore finanziario e non solo".



Questa è solo l'ultima voce che si aggiunge a un coro crescente di avvertimenti sui pericoli associati all'IA avanzata e giunge poco dopo una serie di incidenti di alto profilo in cui modelli di punta testati da Anthropic e OpenAI hanno violato le misure di sicurezza durante i test.



Gli istituti finanziari e i fornitori di tecnologia dovranno migliorare le capacità di gestione, risposta e ripristino delle vulnerabilità, "e prepararsi a scenari più gravi che comportino interruzioni simultanee in più aziende o dipendenze tecnologiche condivise", ha affermato Bailey.



Fra le altre preoccupazioni per Bailey anche le "fragilità" dei mercati del debito sovrano, il crescente utilizzo del debito da parte degli investitori nei mercati azionari e le valutazioni elevate degli asset, in particolare degli investimenti legati all'IA.

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