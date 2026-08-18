ICCREA Banca, rimborso anticipato bond Subordinated Callable Tier 2 da 300 milioni di euro
(Teleborsa) - In relazione allo strumento “ICCREA Banca S.p.A. EUR 300,000,000 Subordinated Callable Tier 2 Notes due 18 January 2032”, in conformità con i Termini e Condizioni (Terms and Conditions) dei Titoli, Iccrea Banca informa che, avendo ricevuto l'autorizzazione da parte dell’Autorità Competente, eserciterà l’opzione di rimborso integrale dei Titoli in via anticipata alla Data di Rimborso Anticipato (Call) stabilita nelle Condizioni Definitive (Final Terms), vale a dire il 18 ottobre 2026 (Redemption Date).
Il rimborso anticipato dei Titoli, spiega la società in una nota, avverrà alla pari, maggiorato degli eventuali interessi maturati fino alla Redemption Date (esclusa). Ai sensi della Following Business Day Convention, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo alla Redemption Date, ovvero il 19 ottobre 2026.
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