Banca Mediolanum: luglio da record con 1,27 miliardi di raccolta gestita, 1,40 miliardi la raccolta totale

(Teleborsa) - Banca Mediolanum comunica i risultati commerciali del mese di luglio 2026: 1,88 miliardi, di cui: 1,27 miliardi di raccolta gestita (5,47 miliardi da inizio anno) e 1,4 miliardi di raccolta totale (7,78 miliardi da inizio anno). Nuovi finanziamenti erogati nel mese a 453 milioni, premi polizze protezione a 27 milioni.



Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta: “Sono estremamente soddisfatto dei risultati commerciali di luglio, con la raccolta netta gestita di 1,27 miliardi di euro – il nostro mese migliore di sempre - che traina la raccolta totale e denota grande qualità. Questo ci porta ad un valore da inizio anno di 5,47 miliardi: superiamo così il 2025, potendo inoltre contare su un bacino di raccolta ricorrente, attraverso piani di accumulo e previdenziali, più elevato dello scorso anno e i cui effetti sui flussi in risparmio gestito saranno visibili nei mesi futuri. Luglio segna nuovi record anche per le erogazioni di mutui e prestiti, con 453 milioni a livello di Gruppo, e per i premi raccolti in polizze protezione, con 27 milioni di euro. Questi risultati testimoniano con forza come la combinazione di consulenza di valore con prodotti bancari, di investimento, del credito e della protezione – un unicum tra le banche-reti - ci permetta di presidiare in modo efficace tutte le principali esigenze finanziarie della clientela".

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