UniCredit guida un finanziamento da 20 milioni per Halaesa

Risorse per sostenere l'espansione e la crescita dell'azienda nel mercato della frutta tropicale

(Teleborsa) - Società Agricola Halaesa, società benefit attiva nella produzione di avocado, ha perfezionato un'importante operazione di crescita che ha portato all'acquisizione di nuovi terreni agricoli e al raggiungimento di una superficie complessiva di circa 300 ettari. A supporto del proprio piano industriale, la società ha inoltre ottenuto un finanziamento ipotecario in pool del valore di 20 milioni di euro.



L'operazione, originata dal Team Agribusiness Sicilia di UniCredit, che ha saputo interpretare le esigenze della società, è stata realizzata con un pool di istituti finanziari composto da UniCredit, in qualità di Arranger e Banca Agente, Crédit Agricole Italia, Mediocredito Centrale e BdM Banca, e rappresenta uno dei più rilevanti finanziamenti ipotecari in pool realizzati nel settore agricolo italiano. La struttura finanziaria è stata definita senza ricorrere a garanzie pubbliche o strumenti agevolativi.



Le risorse saranno destinate all'attuazione del piano di sviluppo, che prevede l'espansione delle superfici coltivate fino a circa 300 ettari, la stabilizzazione della struttura finanziaria e il consolidamento del posizionamento dell'azienda tra i principali operatori europei nella produzione e gestione di frutta tropicale. Si consolida in questo modo uno dei più significativi progetti di investimento privato in agricoltura in Italia, che coniuga innovazione, sviluppo tecnologico e valorizzazione del territorio. Negli ultimi anni Halaesa ha sostenuto la propria crescita attraverso capitale privato, rafforzando progressivamente la governance e costruendo un modello organizzativo orientato alla gestione su larga scala dell'attività agricola, fondato su pratiche rigenerative.



"Questa operazione rappresenta un segnale positivo, oltre che per la nostra azienda, più in generale per l'evoluzione del settore agricolo italiano. Il sostegno di quattro primari istituti di credito dimostra come modelli caratterizzati da una governance solida, una chiara strategia di sviluppo e una gestione manageriale possano accedere a strumenti finanziari sempre più evoluti. Per noi è un passaggio fondamentale, che conferma la validità delle scelte compiute e ci permette di dare ulteriore impulso al piano di crescita", Francesco Mastrandrea, CEO di Halaesa.



"Il supporto alla società agricola Halaesa rappresenta un esempio concreto dell’impegno della Banca ad accompagnare progetti imprenditoriali in grado di attrarre capitali e sviluppare modelli di business capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e crescita economica per il territorio", dichiara Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit "Unicredit, attraverso il proprio Team Agribusiness, ha messo a disposizione dell’impresa competenze specialistiche e soluzioni finanziarie dedicate alle esigenze di questo settore chiave per l’economia regionale".







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