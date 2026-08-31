La Nasa manda in orbita il telescopio Roman con Space X

La missione servirà per esplorare lo spazio profondo e savelare i principali enigmi dell'universo dalla materia oscura, all'energia oscura, agli esopianeti

(Teleborsa) - Space X porta il telescopio Roman della Nasa nello spazio. Una missione che ha un valore di 4 miliardi di dollari e che servità all'agenzia spaziale americana per mappare il cosmo, arrivando là dove sinora non si era mai giunti. Il telescopio prende il nome dall'astronoma americana Nancy Grace Roman, meglio conosciuta come la "mamma di Hubble", il telescopio spaziale lanciato nelòl'orbita bassa terrestre nell'ormai lontano 1990 ed ancora attivo. Roman ha davanti un lungo viaggio di tre mesi - circa un milione di miglia - per raggiungere la sua orbita finale, da cui si appresta a svelare i segreti più oscuri dell'universo.



La missione è partita domenica alle 7:26 locali (ore 13.26 italiane), a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX, partito dal complesso di lancio 39A del Kennedy Space Center, in Florida.



Roman - spiega la Nasa - combina un ampio campo visivo con una nitida visione a infrarossi, per esplorare vaste porzioni del cosmo e indagare a fondo la storia cosmica. Questa missione di punta aiuterà gli astronomi a studiare la materia oscura, l'energia oscura e i mondi al di fuori del nostro sistema solare, noti come esopianeti. Le sue osservazioni supporteranno un'ampia gamma di ricerche che vanno ben oltre gli obiettivi scientifici principali della missione.



"Consegnata in anticipo rispetto ai tempi previsti e nel rispetto del budget, questa missione riflette oltre un decennio di impegno da parte del personale della NASA e dei nostri partner industriali", ha spiegato l'amministratore della NASA Jared Isaacman, aggiungendo "Roman ci fornirà un nuovo atlante dell'universo, spingerà i confini della scoperta e dimostrerà cosa è possibile realizzare quando il programma spaziale americano unisce un'ambizione audace a un'esecuzione rigorosa".



Il team di controllo a terra del Goddard Space Flight Center della NASA, a Greenbelt, nel Maryland, ha iniziato a ricevere i dati di telemetria da Roman circa sette minuti dopo il lancio. Il razzo Falcon Heavy si è comportato come previsto, separandosi dal corpo centrale 31 minuti dopo il decollo, mentre i booster del razzo sono rientrati in sicurezza al sito di lancio per la manutenzione.



"Roman sarà una macchina di scoperta che ci avvicinerà come mai prima d'ora alla risposta alle domande più profonde dell'umanità sulla nostra storia cosmica", ha affermato Nicky Fox, amministratore associato per la Direzione delle Missioni Scientifiche presso la sede centrale della NASA a Washington, parlando di "una nuova era di scoperte".



Durante il lancio e nelle prime fasi dell'orbita, Roman ha utilizzato le stazioni di terra e i satelliti di ritrasmissione del Near Space Network per scambiare dati di tracciamento, telemetria e comando con i controllori a terra. Circa 70 minuti dopo il lancio, il Deep Space Network (in Australia, Spagna e California) ha assunto il controllo delle comunicazioni, per garantire un contatto continuo con Roman lungo tutto il viaggio e guidarlo verso il secondo punto di Lagrange Sole-Terra, o L2, a circa un milione di miglia dalla Terra.



A poche settimane dall'inizio del viaggio di Roman, il suo strumento principale, il Wide Field Instrument, si attiverà. Questa telecamera a infrarossi da 300 megapixel è dotata di 18 rivelatori 4K, ciascuno delle dimensioni di un cracker. Questi rivelatori raccolgono i fotoni di luce che verranno decodificati per creare nitidi panorami cosmici. Grazie alla struttura rigida dell'osservatorio e alle sue stabili prestazioni ottiche, Roman scansionerà rapidamente il cielo senza bisogno di lunghi intervalli tra le osservazioni. Il telescopio è progettato per esplorare l'universo mille volte più velocemente di Hubble. La NASA prevede di rilasciare le prime immagini di Roman all'inizio del 2027.



Roman invierà a Terra 1,4 terabyte di dati al giorno, il più alto tasso di trasmissione dati di qualsiasi missione astrofisica della NASA fino ad ora. L'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e la collaborazione degli scienziati contribuiranno a vagliare i dati e a segnalare i risultati significativi, che gli astronomi potranno poi studiare. "Non abbiamo mai avuto la possibilità di osservare l'universo con occhi come quelli di Roman", ha affermato Julie McEnery, scienziata senior del progetto Roman presso il Goddard Space Flight Center della NASA.



(Foto: Franz Haar CC BY-SA 3.0)

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