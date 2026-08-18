Intesa Sanpaolo, la partecipazione in SpaceX vale quasi 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - Secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC), a fine giugno, Intesa Sanpaolo
deteneva azioni SpaceX
per un valore di circa 966 milioni di dollari.
La partecipazione, pari a 5,66 milioni di azioni, rappresentava la maggiore posizione
nel portafoglio azionario statunitense
della banca italiana, stando al documento depositato presso la SEC. Tale partecipazione costituisce circa il 33% del portafoglio azionario statunitense di Intesa, pari a 2,92 miliardi di dollari.
Intesa aveva annunciato per la prima volta un investimento in SpaceX nell'ottobre del 2023, all'epoca ancora non quotata, senza specificarne l'entità.
L'azienda aerospaziale di Elon Musk si è quotata in borsa a giugno
con la più grande IPO di sempre
. SpaceX ha attualmente una capitalizzazione di mercato di quasi 2 trilioni di dollari.
Il titolo tuttavia ha perso circa il 14% del suo valore dalla fine di giugno, portando il valore attuale delle 5,66 milioni di azioni a circa 809 milioni di dollari.(Foto: SpaceX su Unsplash)