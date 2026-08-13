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Anthropic scalda i motori per l'IPO e potrebbe polverizzare il record di SpaceX

Finanza
Anthropic scalda i motori per l'IPO e potrebbe polverizzare il record di SpaceX
(Teleborsa) - L'attesissima offerta pubblica iniziale di Anthropic sembra ormai in dirittura di arrivo e raccoglie l'entusiasmo dei mercati.

Stando a quanto riportato da Financial Times, gli investitori, infatti, sono sempre più confidenti che la start-up di intelligenza artificiale si quoti in borsa a ottobre con una valutazione pari o superiore a 2.000 miliardi di dollari. Una cifra record che supererebbe persino quella di SpaceX e che renderebbe il debutto di Anthropic la più grande IPO di sempre.

Il quotidiano ha specificato che secondo diverse fonti l'accelerazione dei ricavi consentirebbe ad Anthropic di più che raddoppiare l’attuale valutazione in occasione della quotazione prevista per l’autunno.
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