Anthropic scalda i motori per l'IPO e potrebbe polverizzare il record di SpaceX

(Teleborsa) - L'attesissima offerta pubblica iniziale
di Anthropic
sembra ormai in dirittura di arrivo e raccoglie l'entusiasmo dei mercati.
Stando a quanto riportato da Financial Times, gli investitori, infatti, sono sempre più confidenti che la start-up di intelligenza artificiale si quoti in borsa a ottobre
con una valutazione pari o superiore a 2.000 miliardi di dollari
. Una cifra record che supererebbe
persino quella di SpaceX
e che renderebbe il debutto di Anthropic la più grande IPO di sempre
.
Il quotidiano ha specificato che secondo diverse fonti l'accelerazione dei ricavi
consentirebbe ad Anthropic di più che raddoppiare
l’attuale valutazione in occasione della quotazione prevista per l’autunno.