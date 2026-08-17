SpaceX, la partecipazione di Harvard vale oltre 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Harvard Management
ha reso nota una partecipazione di 2,2 miliardi di dollari
in SpaceX
, rendendo la società di razzi di Elon Musk la maggiore singola posizione azionaria nella documentazione trimestrale depositata dal fondo.
Secondo il modulo 13F, depositato venerdì scorso, il totale delle partecipazioni azionarie di Harvard negli Stati Uniti ammontava a 4,3 miliardi di dollari al momento della pubblicazione del documento.
SpaceX si è quotata in borsa a giugno a 135 dollari per azione, con un’IPO record
che ha raccolto 85,7 miliardi di dollari. La società ha chiuso la seduta di venerdì a 140 dollari portando la capitalizzazione di mercato della società a circa 1.850 miliardi di dollari, il 3,7% al di sopra del prezzo di offerta. Ciò implica che i primi investitori istituzionali - come Harvard - stanno registrando guadagni sulla carta ancora prima di considerare il costo originario di acquisto, che non è stato reso noto.