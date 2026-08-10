SpaceX torna sopra il prezzo di IPO per la prima volta in quasi un mese

(Teleborsa) - Le azioni di SpaceX
sono in rialzo nella giornata odierna e hanno sorpassato, per la prima volta dal 16 luglio, il prezzo di IPO di 135 dollari
per azione.Venerdì
SpaceX ha chiuso in rialzo di circa il 16% e registrato un guadagno settimanale del 23%, nonostante il crollo di quasi il 14% mercoledì post conti
(quando la crescita del capex in AI della società aveva allarmato gli investitori) per poi risalire del 6% giovedì
in seguito alla scadenza della prima di una serie lock-up che limitano la vendita di azioni da parte di alcuni insider.
Un altro dato interessante, secondo i dati di Vanda Research citati da Reuters, è che venerdì gli investitori retail sono diventati venditori per la prima volta
, anche se per un valore netto contenuto di 4,5 milioni di dollari di azioni.SpaceX
si attesta a 136,8 dollari, con un aumento del 2,75%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 138,7 e successiva a 144,3. Supporto a 133.