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SpaceX torna sopra il prezzo di IPO per la prima volta in quasi un mese

Finanza, Spazio
SpaceX torna sopra il prezzo di IPO per la prima volta in quasi un mese
(Teleborsa) - Le azioni di SpaceX sono in rialzo nella giornata odierna e hanno sorpassato, per la prima volta dal 16 luglio, il prezzo di IPO di 135 dollari per azione.

Venerdì SpaceX ha chiuso in rialzo di circa il 16% e registrato un guadagno settimanale del 23%, nonostante il crollo di quasi il 14% mercoledì post conti (quando la crescita del capex in AI della società aveva allarmato gli investitori) per poi risalire del 6% giovedì in seguito alla scadenza della prima di una serie lock-up che limitano la vendita di azioni da parte di alcuni insider.

Un altro dato interessante, secondo i dati di Vanda Research citati da Reuters, è che venerdì gli investitori retail sono diventati venditori per la prima volta, anche se per un valore netto contenuto di 4,5 milioni di dollari di azioni.

SpaceX si attesta a 136,8 dollari, con un aumento del 2,75%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 138,7 e successiva a 144,3. Supporto a 133.
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