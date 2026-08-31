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New York: scambi negativi per Workday

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Workday
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che presenta una flessione del 3,14%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Workday rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Workday è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 202,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 195,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 208,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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