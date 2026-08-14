New York: i venditori si accaniscono su Workday
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Workday più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Workday rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 204,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 194,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 215.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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