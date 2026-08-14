New York: i venditori si accaniscono su Workday

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Workday più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Workday rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 204,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 194,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 215.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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