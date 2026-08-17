Milano 17-ago
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Londra 17-ago
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Francoforte 17-ago
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Male Workday sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male Workday sul mercato azionario di New York
Ribasso scomposto per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che esibisce una perdita secca del 4,46% sui valori precedenti.
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