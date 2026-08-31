New York: si concentrano le vendite su Honeywell International

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature industriali , che passa di mano con un calo dell'1,83%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Honeywell International , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Honeywell International si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 212,3 USD. Prima resistenza a 215,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 211,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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