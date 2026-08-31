New York: si concentrano le vendite su Honeywell International
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di apparecchiature industriali, che passa di mano con un calo dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Honeywell International, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Honeywell International si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 212,3 USD. Prima resistenza a 215,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 211,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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