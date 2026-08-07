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New York: balza in avanti Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Honeywell International
Seduta vivace oggi per il produttore di apparecchiature industriali, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,22%.
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