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New York: si concentrano le vendite su Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Honeywell International
Ribasso composto e controllato per il produttore di apparecchiature industriali, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
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