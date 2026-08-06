New York: rosso per Honeywell International

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature industriali , che mostra un decremento del 2,20%.



La tendenza ad una settimana di Honeywell International è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Honeywell International sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 247,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 239,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 255,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```