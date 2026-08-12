New York: andamento sostenuto per Honeywell International

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di apparecchiature industriali , che avanza bene dell'1,81%.



La tendenza ad una settimana di Honeywell International è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Honeywell International mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 230,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 236,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 226,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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