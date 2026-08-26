Le spese "obbligate" si mangiano il 42% dei consumi

Sangalli: Intervenire su fisco e tariffe eliminando costi fissi

(Teleborsa) - Nel 2026, le spese "obbligate" legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno quali casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni "mangiano" una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un’incidenza pari al 41,7% (+4,7% rispetto al 1995). La quota indirizzata all’acquisto dei beni e servizi commercializzabili si attesta al 58,3%. Tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi (+2,9%), mentre risulta in contrazione quella per i beni (-7,6%).



E' quanto emerge dai risultati dell’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio sulle spese obbligate delle famiglie italiane nel periodo 1995–2026.



"Nonostante un rallentamento delle spese obbligate, l’incidenza sui bilanci familiari rimane elevata, in particolare per carburanti e bollette a causa dei rincari energetici", commenta il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, aggiungendo "occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi".



Le spese per l’abitazione si confermano la voce di costo maggiore con 5.335 euro pro capite (+72 euro rispetto al 2025) sul totale delle spese obbligate (pari a 9.693 euro). Seguono assicurazioni e carburanti (2.310 euro) e l’energia (1.829 euro): quest’ultima pur mantenendo un’incidenza elevata sui bilanci familiari ha registrato la riduzione più significativa , dal 1995 ad oggi (-1.231 euro) in risposta alla compressione dei consumi delle famiglie di fronte ai prezzi crescenti ed ai progressi tecnologici che hanno favorito il risparmio energetico.



La maggiore incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari è determinata soprattutto dalla diversa dinamica dei prezzi, cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli dei beni e dei servizi commercializzabili: dal 1995 ad oggi, l'indice dei prezzi relativo alle spese obbligate è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili (+57%) e una volta e mezzo rispetto ai servizi (+88,4%), con il picco toccato dall’aggregato energia, gas e carburanti i cui prezzi sono cresciuti in trent’anni del 211%.



L’analisi evidenzia, tuttavia, come le famiglie abbiano dimostrato una significativa capacità di tenuta, cercando di mantenere i livelli di consumo, rimodulando la composizione della spesa, contenendo soprattutto i beni più tradizionali, più che riducendola drasticamente, pur in presenza di un progressivo aumento dei costi incomprimibili che ha ridotto gli spazi di spesa discrezionale.

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